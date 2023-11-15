Кримінал

На Донеччині росіяни влучили у багатоповерхівку, є загибла

15 Листопада 2023 07:33
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обстріл

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. В результаті відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку. 

Про це повідомляє пресслужба МВС.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники  допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. 

На жаль, під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа. 

Аварійно-рятувальні роботи тривають.


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