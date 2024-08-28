На Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля зосереджені саме там, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

“Покровський та інші напрямки на Донеччині – надзвичайно складно: ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там, і дуже важлива зараз стійкість кожного нашого підрозділу, наша здатність знищувати окупанта. Дякую кожному солдату, кожному командиру, які тримають позиції”, – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Також Головком доповів щодо операції в Курській області.

“Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину”, – додав президент.

За даними Генштабу, від початку доби, 28 серпня, кількість ворожих атак на фронті зросла до 111. Основні зусилля окупанти й далі прикладають на Покровському, а також аткивно діють на Куп’янському та Курахівському напрямках.