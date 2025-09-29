        Суспільство

        На Добропільському напрямку ЗСУ взяли в оточення підрозділи ворога — Сирський

        Сергій Бордовський
        29 Вересня 2025 10:16
        Сирський провів нараду з командирами частин і підрозділів, що діють на головних напрямках фронту / Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України
        Сирський провів нараду з командирами частин і підрозділів, що діють на головних напрямках фронту / Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

        Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про успіхи українських військ на Добропільському напрямку. За його словами, завдяки чітко спланованим та сміливим діям частина російських підрозділів опинилася в оточенні.

        За період контрнаступальної операції на цьому напрямку втрати окупантів становлять 3185 осіб, із них безповоротні — 1769. Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки. Українські сили звільнили близько 175 квадратних кілометрів території та зачистили від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів.

        Сирський провів нараду з командирами частин і підрозділів, що діють на головних напрямках фронту, та визначив завдання для підвищення ефективності вогневого ураження ворога, зокрема на дальніх відстанях, і нейтралізації диверсійних груп. Окрему увагу приділили взаємодії між підрозділами та забезпеченню військ у складних погодних умовах.

        «Ще раз дякую особовому складу за мужність і професійність. Боротьба триває. Слава Україні!», — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

