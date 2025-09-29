На Добропільському напрямку ЗСУ взяли в оточення підрозділи ворога — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив про успіхи українських військ на Добропільському напрямку. За його словами, завдяки чітко спланованим та сміливим діям частина російських підрозділів опинилася в оточенні.

За період контрнаступальної операції на цьому напрямку втрати окупантів становлять 3185 осіб, із них безповоротні — 1769. Також ворог втратив 969 одиниць озброєння та військової техніки. Українські сили звільнили близько 175 квадратних кілометрів території та зачистили від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів.

Сирський провів нараду з командирами частин і підрозділів, що діють на головних напрямках фронту, та визначив завдання для підвищення ефективності вогневого ураження ворога, зокрема на дальніх відстанях, і нейтралізації диверсійних груп. Окрему увагу приділили взаємодії між підрозділами та забезпеченню військ у складних погодних умовах.

«Ще раз дякую особовому складу за мужність і професійність. Боротьба триває. Слава Україні!», — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.