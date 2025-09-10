На Дніпропетровщині затримали агента РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти у двох областях

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Дніпропетровські області російського агента, який коригував комбіновані атаки на Кривий Ріг та Кіровоградську область.

Про це повідомили в СБУ.

Реклама

Реклама

За матеріалами справи, 39-річний житель Криворізького району шукав контакти російських спецслужбістів через Telegram-канали. Згодом його завербував співробітник військової контррозвідки ФСБ. Окупанти готували удар по енергооб’єктах, і щоб зробити це “в обхід” української ППО, агент мав виявити її локації.

“За завданням окупантів агент почав рейсовими автобусами об’їжджати місцевість, де намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ. Під час повітряних тривог зловмисник фіксував маршрути бойових чергувань мобільних вогневих груп, які потрапляли до його уваги”, — розповіли в СБУ.

Зібрані дані чоловік надсилав куратору у вигляді фото українських об’єктів з їхніми координатами на гугл-картах. Співробітники СБУ затримали коригувальника за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон, на якому він зберігав агентурну інформацію та контактував з куратором від ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.