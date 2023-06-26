Суспільство

На Дніпропетровщині чоловік зґвалтував 12-річну дівчинку

26 Червня 2023 07:29
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дитина, прокуратура

У Синельниковому Дніпропетровської області чоловік заліз до чужого будинку і зґвалтував 12-річну дівчинку. Підозрюваний виявився раніше судимим місецвим мешканцем.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Зловмисник, перебуваючи на одній із вулиць міста, зайшов до будинку, де колись мешкав його знайомий. Наразі його винаймала інша родина з дітьми. Пересвідчившись, що дорослих немає, чоловік схопив 12-річну дівчинку та затягнув до іншої кімнати. У той час молодший хлопчик вибіг на подвір’я та сховався. Зловмисник із застосуванням зґвалтував дівчинку. Сусіди, почувши крик дитини, викликали поліцію та прибігли на місце скоєння злочину”, – розповіли у прокуратурі.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі йому обрано безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою.


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