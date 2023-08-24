Суспільство

На День незалежності у Гаазі підняли українські прапори

24 Серпня 2023 20:44
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гаага, День Незалежності

У центрі Гааги, де розташовані усі ключові інституції Нідерландів, до Дня незалежності України підняли українські прапори.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

На церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вопке Хукстра, який разом з послом піднімав один з прапорів, опублікував кадри разом зі своїм зверненням. 

“Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону – свобода і безпека українців, а також – свобода і безпека всієї Європи, і наша також”, – зазначив він.


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