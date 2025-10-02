На Чернігівщині погіршилася ситуація зі світлом: графіки відключень посилили

Ситуація в енергосистемі Чернігівщини за добу погіршилася: навіть за умови обмежень, введених напередодні, мережі залишаються перевантаженими. Потужності недостатньо для одночасного забезпечення електрикою навіть тієї кількості споживачів, яку передбачено графіками погодинних відключень.

Про це повідомили в АТ “Чернігівобленерго”.

Щоб уникнути повного знеструмлення, компанія запроваджує додаткові відключення, не передбачені графіками. Це означає скорочення часу подачі світла для всіх абонентів, а також відключення частини споживачів, які не були включені до графіків.

Відключення чергуватимуться, щоб кожен мав хоча б мінімальну кількість годин з електроенергією для базових потреб. Енергетики працюють цілодобово над відновленням пошкоджених обстрілами об’єктів.

Нагадаємо, через масований удар, якого росіяни завдали 1 жовтня по Чернігівщині, були уражені важливі енергетичні об’єкти. Внаслідок обстрілу було відключено 307 тисяч споживачів у кількох районах області. Ситуацію в системі енергопостачання області фахівці назвали “мегакритичною”.