На Чернігівщині під повторними ударами росіян опинилися рятувальники, медики та патрульні

У Чернігівської області під час ліквідації наслідків російських атак сталися повторні удари, повідомив перший заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький та пресцентр ДПСУ.

За даними рятувальників, під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, спричиненої атакою БпЛА, ворог вдарив повторно. Двоє вогнеборців отримали поранення середньої тяжкості й були госпіталізовані.

В іншому випадку, як повідомив Білошицький, близько 22-ї години вибухи пролунали неподалік дорожньої станції патрульної поліції. Патрульні виїхали на місце й побачили швидку допомогу та медиків, які надавали допомогу постраждалим. Саме тоді стався повторний обстріл: пошкоджень зазнали службові автомобілі поліції та медиків.

Дорогу оперативно перекрили, а поранених доставили до лікарні під супроводом патрульних.

За офіційною інформацією, усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.