На Чернігівщині обстрілами пошкоджено залізничну інфраструктуру: які поїзди затримуються

Унаслідок повторних обстрілів залізничної інфраструктури на Чернігівщині 30 вересня зафіксовано знеструмлення на Ніжинському напрямку. Поїзди сумського та чернігівського напрямків курсують під резервними тепловозами, що спричинило значні затримки руху.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Маємо знеструмлення на Ніжинському напрямку. Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками – йдеться в повідомленні.

Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (сім годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням.