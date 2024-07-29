На Черкащині п’яний начальник колонії погрожував пістолетом працівнику СТО

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Державної установи “Старобабанівська виправна колонія”, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику СТО.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника СТО й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну”, – розповіли в ДБР.

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.