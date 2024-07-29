Кримінал

На Черкащині п’яний начальник колонії погрожував пістолетом працівнику СТО
29 Липня 2024 11:01
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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику Державної установи “Старобабанівська виправна колонія”, який погрожував вогнепальною зброєю працівнику СТО.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У ході бесіди посадовцю не сподобались відповіді працівника СТО й він почав погрожувати йому зброєю. Спочатку він дістав пістолет та приставив його до живота опонента, а потім навіть вистрілив у стіну”, – розповіли в ДБР.

Начальнику колонії повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.


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