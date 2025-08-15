На Черкащині екскерівника газової компанії підозрюють у розкраданні газу на понад 251 млн гривень

СБУ та Нацполіція викрили у Черкаській області схему незаконного відбору газу з державної ГТС на суму понад 251 млн гривень. До оборудки причетний колишній керівник приватної газової компанії, який разом зі спільниками незаконно “викачав” понад 10,5 млн кубометрів палива.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний ексочільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства. На початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у державного постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину.

“Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної «труби» ГТС. Щоб виправдати злочин, ділки прикривались «винятковими обставинами» та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою”, — розповіли в СБУ.

У такий спосіб учасники оборудки незаконно “викачали” з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природного газу. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено документацію, телефони та комп’ютерну техніку із доказами схеми.

Наразі правоохоронці повідомили екскерівнику приватної компанії про підозру за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.

Зловмиснику загрожує до шести років тюрми. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.