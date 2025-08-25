На Черкащині чоловік вистрибнув із машини ТЦК під час руху: у лікарні постраждалий помер

У Черкаській області під час перевезення до навчального центру військовозобов’язаний під час руху автомобіля вистрибнув на дорогу. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні 24 серпня.

Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК.

Реклама

Реклама

“Під час руху автомобіля по місту Сміла, військовозобов’язаний, солдат запасу, перескочивши через ряд сидінь автомобіля, самовільно відчинив бокові двері та на ходу вискочив на проїжджу частину дороги, внаслідок чого отримав множинні травми”, — йдеться в офіційному повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК та СП зупинили транспортний засіб, надали громадянину первинну медичну допомогу і викликали швидку. Одночасно прибув наряд поліції. Постраждалого доставили до медичного закладу, де він 24 серпня помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та встановлюють усі обставини події.