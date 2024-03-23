Суспільство

На Бєлгородчині за два тижні від атак постраждало 152 людини

23 Березня 2024 20:02
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Бєлгород
Результати роботи російської ППО в Білгородському районі / Фото телеграм-канал @vvvgladkov

У Бєлгородській області за два тижні від повітряних атак постраждали 152 людини, зокрема 11 дітей. Загинули 24 мирні жителі, зокрема дві дитини. Такі дані оприлюднив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.

За його словами, за останню добу, з 7 ранку 22 березня до 7 ранку 23 березня, у Бєлгороді внаслідок двох повітряних атак загинула одна людина: жінка, яка гуляла зі своїми собаками, померла на місці від ран після розриву снаряда поряд із нею. Під час цієї атаки постраждали ще троє людей, їм надали медичну допомогу, випливає з поста.

“Різноманітні руйнування виявлено у 276 квартирах 29 МКБ, 10 приватних домоволодіннях, на 5 соціальних об’єктах і 7 госпсуб’єктах. Також пошкоджено 127 автомобілів і 2 госпбудівлі”, – повідомив Гладков.

Він уточнив, що за останню добу атакували село Щетинівка і МАПП “Нехотєєвка” в Бєлгородському районі; село Розумне, селище Октябрське, а також Білівське, Травневе, Дубівське, Новосадівське, Крутологінське і Микільське сільські поселення та деякі інші населені пункти. Постраждалих під час цих інцидентів не було.


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