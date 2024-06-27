Кримінал

На Буковині затримали 24 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон
27 Червня 2024 15:34
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прикордонники
Затримані на кордоні з Молдовою чоловіки / Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали групу 24 чоловіків з різних регіонів України, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, організатори кілька днів збирали в одному з населених пунктів своїх “клієнтів”, сподіваючись одночасно переправити їх через кордон.

У визначений час група завантажилася у транспортні засоби та вирушила до точки висадки на ділянці відділу прикордонної служби “Кельменці” Чернівецького загону. Далі чоловіки планували пішки потрапити в Молдову поза пунктами пропуску. А втім, на підході до кордону порушників затримали прикордонники.

Як з’ясувалося, до групи входило 24 чоловіки – мешканці Київської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернігівської, Вінницької, Запорізької, Хмельницької, Дніпропетровської, Чернівецької та Львівської областей. Кожен з них заплатив за незаконну подорож головним організаторам маршруту по 12 тисяч євро.


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