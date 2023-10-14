Політика

На Авдіївському напрямку відбито 15 атак ворога – Генштаб ЗСУ

14 Жовтня 2023 19:11
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генштаб

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уражено пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.


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