На Авдіївському напрямку відбито 15 атак ворога – Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області.

Сили оборони відбили 5 атак противника біля Макіївки Луганської області та Торського Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області.

наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 8 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак поблизу Тоненького та Первомайського Донецької області. На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник 5 разів намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уражено пункт управління та 2 артилерійських засоби противника.