На Авдіївському напрямку росіяни зазнали великих втрат

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, повідомили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. На Авдіївському напрямку противник наступав в районі Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат.

Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці РФ та представники ПВК “вагнер” все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями РФ та найманцями ПВК “вагнер”, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів.