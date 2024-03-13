На атаковані НПЗ припадає понад 10% нафтопереробних потужностей Росії – Bloomberg

Українські безпілотники впродовж 12−13 березня атакували три нафтопереробні заводи у РФ, це зупинило на деякий час їхню роботу. Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що Україна таким чином нібито втручається у «вибори» президента.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як зазначили в агентстві, удар безпілотниками спричинив пожежу на одному з найбільших нафтопереробних заводів Роснефті у Рязані. Також свою роботу зупинив Новошахтинський нафтопереробний завод на півдні Ростовської області. Агентство додало, що «аналогічний інцидент» стався на НПЗ Лукойла у Нижньогородській області у вівторок, 12 березня.

Журналісти додали, що удари українськими безпілотниками по об’єктах РФ у лютому «зачепили майже п’яту частину нафтопереробних потужностей» агресора. Проте на початку березня їхня промисловість нібито почала відновлюватися.

«Ці атаки підкреслюють, що вторгнення в Україну, яке мало тривати кілька днів, натомість призводить до зростання небезпеки для пересічних росіян, які живуть у прикордонних регіонах, в той час, як [повномасштабна] війна триває вже третій рік. Це різко контрастує із заявами Кремля про те, що Путін є гарантом оборони країни», — додало агентство.

Bloomberg зазначило, що на три об’єкти у Росії, атаковані українськими безпілотниками за останні два дні, «припадає близько 12% нафтопереробних потужностей Росії».

Як зазначили журналісти, удари по нафтових об’єктах також мають на меті «зірвати російський експорт і постачання палива для російської армії на лінії фронту».

Агентство Reuters повідомило, що атака на найбільший завод Роснефти у Рязані стала «однією з найсерйозніших на російський енергетичний сектор за останні місяці». Після цього ціни на нафту зросли на 2% через «побоювання щодо перебоїв у постачанні після атак», додали в агентстві.

Два джерела агентства розповіли, що завод був змушений зупинити дві установки первинної переробки нафти. Також журналісти додали, що Новошахтинський НПЗ спершу зупинився, але за деякий час відновив свою роботу.