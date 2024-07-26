На аеродромі Саки в Криму прогриміли вибухи

В окупованому Криму вночі лунали вибухи, під ударом був аеродромі “Саки” у Новофедорівці.

Про це повідомляє telegram-канал Кримський вітер.

Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.

Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі.

Так званий глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив лише про «загрозу балістики», а пізніше про скасування ракетної небезпеки.