Суспільство

На аеродромі Саки в Криму прогриміли вибухи
26 Липня 2024 07:07
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війна, крим
Аеродром "Саки" після однієї з попередніх атак / Фото з відекритих джерел

В окупованому Криму вночі лунали вибухи, під ударом був аеродромі “Саки” у Новофедорівці.

Про це повідомляє telegram-канал Кримський вітер.

Там відбувається детонація боєприпасів. Моніторигові канали стверджують, що загарбники не підіймали в повітря літаки Су-24, тож є ймовірність їхнього ураження.

Також гучно було в Окунівці, Євпаторії та Сімферополі.

Так званий глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив лише про «загрозу балістики», а пізніше про скасування ракетної небезпеки.


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На аеродромі Саки в Криму прогриміли вибухи
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