Чек-лист для туристического похода

Поход может быть непредсказуемым, веселым и захватывающим. Вопрос только в том, что нужно упаковать в свой рюкзак. Мы за вас сходили в магазин туристического снаряжения и собрали все самое важное в практическом обзоре.

Что взять с собой в поход

Любое время года идеально подходит под туристический поход. Главное – правильно сложить рюкзак. Вот и возникает вопрос, что взять с собой, чтобы быть идеально подготовленным к путешествию.

Поэтому мы подумали, что это будет прекрасная возможность составить идеальный список вещей для активного отдыха. Вот наш чек-лист:

Рюкзак;

Треккинговые палки;

Одежда;

Еда и вода;

Навигация;

Аптечка для оказания первой помощи;

Инструмент;

Личные вещи.

На самом деле пунктов в списке может быть гораздо больше. Всё зависит от географии и целях путешествия – кто-то планирует заняться дайвингом или спуститься по реке на байдарке, а кто-то посвятить время велотуризму или ловле бабочек.

Что нельзя брать с собой в поход

Есть также ряд вещей, которые брать с собой не рекомендуется.

Одежда из хлопка. Одежда из хлопка удобна, но впитывает влагу. И это может стать проблемой.

Джинсы. Джинсы не практичны. Они ограничивают движение и могут представлять угрозу безопасности. Кроме того они хорошо впитывают и удерживают воду.

Украшения/красивая одежда. Нет ничего плохого в простых и маленьких серьгах, кольце и подвеске. Однако, когда они большие, они могут вызвать проблемы. Крупные украшения могут зацепиться за ветки и кусты, и вы в конечном итоге поранитесь. Не берите с собой красивую одежду в ущерб защитной.

Оставьте дома светлые вещи. Пачкаются они быстрее, а грязь на них заметнее.

Подробнее о нужных вещах

Рюкзак

Выбирая походный рюкзак обращайте внимание на его вместимость и функции. Идеальным считается рюкзак объемом от 21 до 35 литров. Это обеспечивает достаточно места для одежды, продуктов и дополнительного оборудования такого как фонарик или туристическая посуда.

То, как устроен рюкзак и какие у него есть функции, несомненно повлияет на ваш выбор. В дополнение к стандартным функциям некоторые рюкзаки включают в себя сетчатую заднюю панель, держатель для очков и прочие важные мелочи.

Треккинговые палки

Сразу подчеркнем – они необязательны. Однако в последнее время трости стали стандартом для опытных туристов. Их очень легко регулировать, они обеспечивают поддержку и устойчивость независимо от рельефа.

Перед тем, как купить треккинговые палки, следует учесть следующее:

Длина. Вы должны выбрать длину, при которой ваши руки образуют угол 90 градусов в локте, когда концы палок касаются земли.

Особенности – здесь следует учитывать амортизацию, механизмы блокировки, вес, возможность складывания и регулировки.

Одежда

Пеший туризм — это физическая активность, которая заставит вас очень быстро вспотеть. Поэтому вам нужны вещи, которые отводят влагу от тела, а не впитывает ее Перечислим некоторые из лучших предметов одежды для походов:

Влагоотводящее белье;

Влагоотводящая футболка;

Быстросохнущие брюки/шорты;

Рубашка с длинным рукавом;

Флисовая куртка или свитер.

В зависимости от погодных и климатических условий следует также обратить внимание на дождевик, термобелье, специальные перчатки, носки и головной убор (шапка, бандана и др.)

Навигация

Приборы навигации — одни из десяти важных вещей, которые вы должны взять с собой в поход. Выбор инструмента будет зависеть от типа похода и ваших личных предпочтений. Если вы предпочитаете использовать GPS, обратите внимание, что он не заменяет компас и карту.

Даже при наличии инструментов навигации вы всегда должны делиться своей программой похода с друзьями. Включите маршрут следования и время в программу. Это важно, так как облегчает спасательную операцию (если вы заблудились или понадобится помощь).

Надеемся, мы дали вам немного полезной информации, а теперь ваша очередь. Теперь, когда у вас есть новые знания о том, как оставаться в безопасности, тепле и радости, вперед за приключениями!

И еще одна маленькая просьба – не сорите во время похода и не оставляйте после себя мусор.