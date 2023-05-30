Політика

МЗС Великобританії: Україна має право атакувати ворога за межами своїх кордонів

30 Травня 2023 18:37
38
читать на русском →
бпла, британія

Україна має право атакувати ворожі цілі також за межами своїх кордонів. Про це заявив голова британської дипломатії Джеймс Клеверлі під час його візиту до Естонії, коментуючи атаку безпілотниками Москви.

Британський політик підкреслив, що не має конкретної інформації про цю атаку і не знає, хто за нею стоїть. Він додав, однак, що в принципі – за певних умов – українці мають право завдавати ударів по цілям за межами своєї території, передає Польське Радіо.

«Україна також має право використати силу за межами своїх кордонів, щоб зменшити можливості Росії щодо створення загрози для України. Завдання ударів по законних військових цілях за кордоном є частиною самооборони України», – сказав голова британського МЗС.

Джеймс Клеверлі відвідав сьогодні східний фланг НАТО в Естонії. Завтра 31 травня він візьме участь у неформальних переговорах глав дипломатії Альянсу в Осло.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Травня 2023 19:24
45

Підвищення тарифу на е/е для населення є вимушеним кроком, – запевняють в уряді
30 Травня 2023 19:38
22

Енергопостачання споживачам відновлено – Укренерго
30 Травня 2023 18:49
116

Ворожа ДРГ намагалася зайти на території Харківщини
30 Травня 2023 17:55
110

Кабмін вирішив різко підвищити тариф на електроенергію для населення
30 Травня 2023 16:43
231

Атака дронів на Москву. Путін зробив заяву
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Медицинское: давняя традиция пьяных зачатий породила страну дебилов
Александр КИРШ

Зачем Украине белгород и военная помощь “как Израилю”
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Топ-10 полезных продуктов
Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
усі думки