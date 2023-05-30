МЗС Великобританії: Україна має право атакувати ворога за межами своїх кордонів

Україна має право атакувати ворожі цілі також за межами своїх кордонів. Про це заявив голова британської дипломатії Джеймс Клеверлі під час його візиту до Естонії, коментуючи атаку безпілотниками Москви.

Британський політик підкреслив, що не має конкретної інформації про цю атаку і не знає, хто за нею стоїть. Він додав, однак, що в принципі – за певних умов – українці мають право завдавати ударів по цілям за межами своєї території, передає Польське Радіо.

«Україна також має право використати силу за межами своїх кордонів, щоб зменшити можливості Росії щодо створення загрози для України. Завдання ударів по законних військових цілях за кордоном є частиною самооборони України», – сказав голова британського МЗС.

Джеймс Клеверлі відвідав сьогодні східний фланг НАТО в Естонії. Завтра 31 травня він візьме участь у неформальних переговорах глав дипломатії Альянсу в Осло.