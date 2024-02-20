МЗС України закликало Польщу розблокувати кордон

Міністерство закордонних справ України закликало польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій протесту, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів для припинення антиукраїнської риторики.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що блокування польсько-українського кордону, «якими б гаслами воно не супроводжувалося», не має виправдання. А наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Натомість дії польських протестувальників та «окремих радикальних польських політиків» підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії рф.

«Кордон Польщі та України — це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів. Вважаємо також неприйнятним агресивне ставлення з боку протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон. Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета — провокування подальшого загострення двосторонніх відносин», — заявив Ніколенко.

Він додав, що протестувальники аж ніяк не згадують загрози, пов’язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з росії та інших країн.

«В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав», — зазначили в МЗС.