Політика

МЗС України відреагувало на спільну декларацію G20

9 Вересня 2023 17:43
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G20

Країни G20 9 вересня 2023 року узгодили спільну декларацію за результатами саміту в Нью-Делі. Однак, у заяві не йдеться про засудження війни, яку Росії розв’язала проти України. У МЗС України негативно відреагували на підсумкову заяву країн “Великої двадцятки”.

Про це у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

“Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст сильні формулювання. Водночас в частині щодо агресії Росії проти України Групі двадцяти немає чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила би учасникам краще зрозуміти ситуацію. Принцип “нічого про Україну без України” залишається ключовим як ніколи”, – йдеться у його дописі.

Олег Ніколенко також показав, який вигляд могла б мати спільна декларація ​​G20 щоб бути “більш наближеною до реальності”.

Так, у відредаговану тексті, який наводить МЗС України, зокрема йдеться про наступне:

– щодо війни проти України Росія повинна діяти виключно в узгодженні з цілями і принципами статуту ООН;

– у війні проти України Росія повинна відмовитись від погроз або використання сили задля захоплення територій всупереч територіальній цілісності, суверенітету та політичної незалежності будь якої країни;

– у війні проти України російські погрози або застосування ядерної зброї – неприпустимі;

– члени G20 одноголосно засудили агресію РФ проти України і закликали Москву негайно припинити цю війну.


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