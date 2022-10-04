МЗС РФ знов вимагає вислати з Казахстану українського посла

Посол Казахстану в РФ Єрмек Кошербаєв був викликаний у МЗС Росії, де йому було заявлено про категоричну неприйнятність розвитку ситуації навколо посла України в Казахстані Петра Врублевського, повідомила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Як зазначається у розміщеному у вівторок на сайті російського зовнішньополітичного відомства коментарі Захарової, у Москві розраховують, що казахстанська сторона “вживе заходів до якнайшвидшої остаточної висилки” Врублевського.

Раніше міністерство закордонних справ Казахстану висловило протест послу України через його висловлювання в інтерв’ю казахстанському блогеру. Низка ЗМІ поширила уривок інтерв’ю Врублевського блогеру Діасу Кузаїрову, в якому посол дозволив собі різкі висловлювання щодо росіян.

На початку вересня офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров повідомив, що Врублевський вибачився за свої висловлювання.

В інтерв’ю казахстанському блогеру Діасу Кузаїрову наприкінці серпня український дипломат сказав: «Намагаємося вбити їх якомога більше. Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям». Слова викликали обурення у кремлівських пропагандистів. Після цього МЗС Казахстану викликало посла і «висловило протест».