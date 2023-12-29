Суспільство

МЗС Польщі вимагає пояснень у голови посольства РФ через ракету, що порушила повітряний простір

29 Грудня 2023 22:01
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польща, ракета, рф

Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю ввечері вручило голові посольства Росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу польського МЗС

Згідно з повідомленням, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша.

Ордашу вручили ноту, в якій польське МЗС “вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності”.


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