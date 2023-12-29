МЗС Польщі вимагає пояснень у голови посольства РФ через ракету, що порушила повітряний простір

Міністерство закордонних справ Польщі в п’ятницю ввечері вручило голові посольства Росії ноту з вимогою пояснити порушення російською ракетою польського повітряного простору.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу польського МЗС

Згідно з повідомленням, заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський викликав тимчасового повіреного у справах Росії у Варшаві Андрія Ордаша.

Ордашу вручили ноту, в якій польське МЗС “вимагає пояснень щодо інциденту з порушенням повітряного простору Республіки Польща крилатою ракетою і негайного припинення такої діяльності”.