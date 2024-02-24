Політика

МЗС Німеччини змінило написання назви української столиці

24 Лютого 2024 18:44
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німеччина, київ
Вид на Київ з готеля “Україна” / Фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило в соцмережі Х, що змінює написання слова “Київ”: тепер воно писатиметься не Kiew, а Kyjiw, що відповідає українській вимові назви міста.

“Те, що вже давно стало звичним для багатьох, тепер змінюється і в “Довіднику країн для службового користування”. Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується українське написання Києва”, – йдеться в повідомленні.


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