МЗС Німеччини змінило написання назви української столиці

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило в соцмережі Х, що змінює написання слова “Київ”: тепер воно писатиметься не Kiew, а Kyjiw, що відповідає українській вимові назви міста.
“Те, що вже давно стало звичним для багатьох, тепер змінюється і в “Довіднику країн для службового користування”. Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується українське написання Києва”, – йдеться в повідомленні.
Das Länderverzeichnis ist maßgeblich für Behörden & wird von Unternehmen sowie von vielen anderen verwendet. Wir stellen als Auswärtiges Amt jetzt nach und nach die Schreibweise um. Das betrifft Webseiten, Botschaftsschild @GermanyinUA & Dienstsiegel. 2/2 https://t.co/fOg3rajJha pic.twitter.com/CWMuiUt7De— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) February 23, 2024