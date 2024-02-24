МЗС Німеччини змінило написання назви української столиці

Міністерство закордонних справ Німеччини повідомило в соцмережі Х, що змінює написання слова “Київ”: тепер воно писатиметься не Kiew, а Kyjiw, що відповідає українській вимові назви міста.

“Те, що вже давно стало звичним для багатьох, тепер змінюється і в “Довіднику країн для службового користування”. Це означає, що в офіційному німецькому листуванні тепер використовується українське написання Києва”, – йдеться в повідомленні.