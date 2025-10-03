Мюнхенський аеропорт призупинив польоти: у небі помітили дрони

Увечері 2 жовтня німецька служба авіадиспетчерів (DFS) частково, а потім і повністю зупинила роботу мюнхенського аеропорту через кілька зафіксованих дронів у повітряному просторі. Обмеження польотів почалися о 22:18 за місцевим часом, повідомляє прес-служба аеропорту.

Через інцидент 17 рейсів не змогли вилетіти з аеропорту, що зачепило близько 3 тисяч пасажирів. Ще 15 літаків, які прибували до Мюнхена, довелося скерувати до інших міст — Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

Для пасажирів, які залишилися у терміналах, адміністрація аеропорту спільно з авіакомпаніями оперативно організувала допомогу: було встановлено розкладачки, роздано ковдри, напої та снеки.

У керівництві летовища наголосили, що у випадку появи дронів першочерговим завданням є безпека мандрівників. Ланцюги взаємодії між авіадиспетчерами, аеропортом та поліцією діють у Німеччині вже роками. При цьому відповідальність за виявлення та нейтралізацію дронів покладена на федеральну та земельну поліцію.