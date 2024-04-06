Економіка

Ми зможемо отримати позитивний результат голосування Конгресу США – Зеленський

6 Квітня 2024 20:41
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допомога, зеленський, сша
Володимир Зеленський під час поїздки до Чернігівської області / Фото ОПУ

Україна очікує на позитивне рішення Конгресу США щодо ухвалення масштабного пакету допомоги. Про це Володимир Зеленський заявив в інтервʼю для телемарафону «Єдині новини».

Президент наголосив, що допомога від Сполучених Штатів Америки для нашої країни вкрай важлива.

«Ми розуміємо, коли контрнаступальні дії можуть бути в росіян. Тому ось вам і відповідь, коли критично отримати відповідну дефіцитну зброю. Без цих грошей таких обсягів нам не одержати. І я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу Сполучених Штатів», – зауважив Володимир Зеленський.

Україна регулярно інформує американську сторону про ситуацію на фронті та нагальні потреби сил оборони. Макрофінансова допомога від США зміцнить економіку держави та наші Збройні Сили.


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