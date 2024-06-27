Політика

Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками, – Зеленський
27 Червня 2024 18:06
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війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Впродовж кількох місяців необхідно підготувати деталізований план, щоб покласти його на стіл перемовин на наступному Глобальному саміті миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на спільному з головою Європейської Ради пресбрифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання щодо вимог до мирних переговорів.

“У нас є дуже зрозумілий шлях, як це зробити. І ми пропонували всім лідерам приїхати на перший саміт. Було дуже важко зібрати таку велику кількість країн із різних континентів. Тепер ми повинні зробити наступні кроки. Наступні кроки – це спланувати і мати детальний план детальних кроків по кожній кризі, яку ця війна Путіна принесла на нашу землю”, – сказав президент.

За словами Зеленського, потрібно знайти, і підготувати цей план, і покласти його на стіл протягом декількох місяців.

“У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених і загиблих на полі бою і серед цивільного населення. Тому ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо підготувати цей спільний план і покласти його на стіл до Другого мирного саміту”, – наголосив президент.


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