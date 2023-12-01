Політика

Ми не досягли бажаних результатів, – Зеленський про наступ

1 Грудня 2023 10:34
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що ЗСУ не відступають.

Це було сказано в інтерв’ю Associated Press.

«Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі, я задоволений. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але й не можу надто сильно скаржитися», – сказав він.

«Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт», – додав Зеленський.

За його словами, Україна не отримала всієї необхідної їй зброї від союзників, а обмежені сили не дозволяють провести швидкий наступ. «Бракує сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам», – наголосив президент.

Він також сказав, що війна в Україні перейшла у нову фазу: «Зима загалом це новий етап війни».


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