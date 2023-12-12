МВФ схвалив наступний транш для України в розмірі $900 мільйонів

Рада директорів МВФ у понеділок, 11 грудня, схвалила другий перегляд програми розширеного кредитування для України, що дає змогу Україні отримати транш у сумі до 900 млн доларів. Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

«Тепер будемо працювати над підготовкою до третього перегляду навесні», — написав Рашкован у Facebook.

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва оголосила про рішення під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, який 11 грудня розпочав візит у США.

Раніше голова Нацбанку України Андрій Пишний повідомив, що українська сторона підписала оновлений меморандум про економічну та фінансову політику за програмою EFF, і висловив сподівання на позитивне рішення ради директорів Фонду.

«1. Спочатку будуть гроші від МВФ. 2. Потім від США. 3. Потім від ЄС. А потім ще будуть гроші від інших наших партнерів: Світового Банку, інших країн G7 (наприклад, Японії, Канади та Великої Британії), інших великих країн (наприклад, Південної Кореї чи Норвегії). А ще є маленькі країни (як Литва), які теж нас підтримують…», — прогнозував Рашкован.