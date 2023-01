Мудрик дебютував у “Челсі” з новим рекордом

Український півзахисник “Челсі” Михайло Мудрик встановив новий рекорд швидкості поточного сезону англійської Прем’єр-ліги (АПЛ).

У матчі 21-го туру АПЛ проти “Ліверпуля” Михайло розвинув швидкість у 36,63 км/год. Це найкращий показник серед усіх гравців цього сезону елітного англійського дивізіону.

Мудрик на 0,02 км/год перевершив досягнення вінгера “Евертона” Ентоні Гордона, якому вдалося розігнатися до 36,61 км/год.

36.63 – Mykhailo Mudryk recorded a top speed of 36.63 km/h against Liverpool, the fastest speed recorded in the Premier League this season.



36.63 – Mykhailo Mudryk

36.61 – Anthony Gordon

36.53 – Darwin Núñez

36.22 – Erling Haaland

36.09 – Denis Zakaria



Flash. pic.twitter.com/xYBBWhPb9T