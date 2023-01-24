Спорт

Мудрик дебютував у “Челсі” з новим рекордом

24 Січня 2023 15:31
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футбол

Український півзахисник “Челсі” Михайло Мудрик встановив новий рекорд швидкості поточного сезону англійської Прем’єр-ліги (АПЛ).

У матчі 21-го туру АПЛ проти “Ліверпуля” Михайло розвинув швидкість у 36,63 км/год. Це найкращий показник серед усіх гравців цього сезону елітного англійського дивізіону.

Мудрик на 0,02 км/год перевершив досягнення вінгера “Евертона” Ентоні Гордона, якому вдалося розігнатися до 36,61 км/год.

Поєдинок на “Енфілді” став для українського вінгера дебютним за “пенсіонерів”. 22-річний хавбек вийшов з лави запасних на 55-й хвилині та до фінального встиг запам’ятатися кількома яскравими діями.

Забити у своєму першому матчі за лондонців Мудрику не вдалося. “Ліверпуль” і “Челсі” не визначили переможця – 0:0.

Нагадаємо, Мудрик перебрався до “Челсі” з донецького “Шахтаря”, підписавши із “синіми” контракт до літа 2030 року. За його перехід “гірники” отримали 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси. Трансфер Михайла став найдорожчим зимовим підписанням в історії АПЛ.


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