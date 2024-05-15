Суспільство

Можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів у вечірні години

15 Травня 2024 12:19
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енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

З 18:00 до 23:00 очікується зростання споживання електроенергії, тому можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“При зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, “Укренерго” прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів”, – йдеться у повідомленні.

Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.


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