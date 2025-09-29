        Суспільство

        Мовний омбудсмен: наслідки русифікації не подолати за кілька років

        Сергій Бордовський
        29 Вересня 2025 09:28
        Уповноважений із захисту державної мови Олена Івановська / Фото: facebook.com/govuamova
        Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв’ю РБК-Україна заявила, що алгоритми Spotify чи YouTube, які нав’язують користувачам російський контент, є маніпуляцією, а не «вибором».

        За її словами, наслідки тривалої русифікації не можна подолати швидко, і зміни потребують поколінь.

        Івановська наголосила, що закон про функціонування української мови — важливий крок, але він не вирішує всіх проблем. Потрібна подальша адаптація та оновлення, зокрема для посилення захисту української у публічному просторі, освіті та цифровому середовищі.

        Серед актуальних питань омбудсменка назвала можливе створення «мовних патрулів», блокування доступу до російського контенту й посилення відповідальності за порушення мовного законодавства.

        Вона також зазначила, що у суспільстві тривають дискусії щодо місця суржику та російськомовних пісень українських артистів. Однак ключове завдання держави — забезпечити пріоритет української мови й сформувати середовище, у якому громадянам комфортно спілкуватися рідною мовою


