Москва стурбована “незрозумілими вибухами” у Маріуполі – розвідка Британії

З 21 лютого 2023 року повідомлялося про щонайменше 14 вибухів навколо окупованого Росією міста Маріуполь.

На це звертає увагу британська розвідка у своєму щоденному звіті.

“Місця інцидентів включають сховок боєприпасів в аеропорту, два паливних склади та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу. Маріуполь знаходиться щонайменше за 80 км від лінії фронту”, – згадується у звіті.

Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей, вважають у британському відомстві.

“Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху”, – зазначає розвідка Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0cX28D5RdE — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 27, 2023