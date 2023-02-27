Політика

Москва стурбована “незрозумілими вибухами” у Маріуполі – розвідка Британії

27 Лютого 2023 09:28
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розвідка британії, маріуполь

З 21 лютого 2023 року повідомлялося про щонайменше 14 вибухів навколо окупованого Росією міста Маріуполь.

На це звертає увагу британська розвідка у своєму щоденному звіті.

“Місця інцидентів включають сховок боєприпасів в аеропорту, два паливних склади та сталеливарний завод, який Росія використовує як військову базу. Маріуполь знаходиться щонайменше за 80 км від лінії фронту”, – згадується у звіті.

Росія, ймовірно, буде стурбована тим, що незрозумілі вибухи відбуваються в зоні, яку вона раніше оцінювала як таку, що виходить за межі звичайних українських ударних можливостей, вважають у британському відомстві.

“Хоча Маріуполь був значно зруйнований на початку війни, він важливий для Росії, оскільки це найбільше місто, захоплене Росією у 2022 році, яке вона все ще контролює, і розташоване на ключовому логістичному шляху”, – зазначає розвідка Великої Британії.


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Москва стурбована “незрозумілими вибухами” у Маріуполі – розвідка Британії
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