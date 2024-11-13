Суспільство

“Мосфільм” передав російським військам реквізитні танки та БМП
13 Листопада 2024 14:33
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війна, росія
Танк Т-55 / Фото: Національний університет оборони України

У 2023 році кіностудія “Мосфільм” передала ЗС РФ 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість БМП і вісім тягачів.

Про це розповів гендиректор “Мосфільму” Карен Шахназаров на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, передає прес-служба Кремля. 

“Я дізнався, що є потреби, зв’язався з міністерством оборони – забрали ці машини”, – заявив Шахназаров. 

На сайті “Мосфільму” пишеться, що в розпорядженні кіностудії є військова техніка, яку використовують як реквізит. Зокрема, у студії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки, бронетранспортерів і самохідних установок “загримованих” під різні зразки іноземної військової техніки.


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