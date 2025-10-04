Мокрий сніг та мороз прогнозують завтра у Карпатах, у більшості областей дощитиме

Завтра, 5 жовтня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та дощами. У Карпатах можливий мокрий сніг, а на півдні — тепліше й без істотних опадів.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У неділю у більшості областей України пройдуть помірні, а вдень у східних областях місцями й значні дощі. Без істотних опадів обіцяють лише погоду у південних регіонах.

Вночі та вранці у західних і північних областях місцями спостерігатиметься туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +6…+11 °C, вдень +11…+16 °C, на півдні та сході країни до +18 °C. У західних областях вночі +3…+8 °C, вдень +8…+13 °C.

На високогір’ї Карпат очікуються дощ і мокрий сніг, температура протягом доби -2…+3 °C.