Кримінал

Міжнародна спецоперація “Месники”: поліція затримання найманців ПВК “Вагнер”
14 Лютого 2025 12:33
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Затриманий вагнерівець / Фото: Нацполіція
Затриманий вагнерівець / Фото: Нацполіція

Під час міжнародної спецоперації “Месники” українські та молдовські поліцейські затримали найманців “Вагнера” та інших незаконних збройних формувань, які воюють проти України.

Про це повідомили в Нацполіції.

Троє затриманих – громадяни Молдови. З 2014 по 2023 рік вони брали участь в битві за Донецький аеропорт, захопленні Бахмуту, створенні “Дебальцевського котла” у складі ПВК “Вагнер”, батальйону “Сомалі” та інших збройних формувань так званої ДНР та Росії. Деякі з них отримали нагороди й медалі від воєнного керівництва окупантів.

У рамках першого етапу міжнародної поліцейської операції “Месники” правоохоронці двох країн провели понад 50 обшуків за місцями мешкання та реєстрації фігурантів. За результатами вилучено документи, компʼютерну техніку та мобільні телефони з листуваннями, фото- та відеоконтентом, які містять інформацію про вербування, умови проходження служби в ПВК “Вагнер” та підтверджують участь фігурантів в бойових діях на території України.

Слідчі поліції Молдови повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

“Це тільки перші з 85 ідентифікованих оперативними підрозділами української поліції громадян Молдови, які брали участь у війні на боці росії. Завдяки роботі працівників Департаменту кримінального аналізу поліцейські отримали інформацію про послужні списки, родинні звʼязки, контакти та місцезнаходження фігурантів”, – зазначили в поліції.

Затримання найманців ПВК “Вагнер” / Фото: Нацполіція

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