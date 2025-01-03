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Міноборони запроваджує цифрову систему ефективності командирів
3 Січня 2025 14:50
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армія, міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Уряд ухвалив постанову, що дозволяє командирам подавати звіти про ураження ворога через додаток “Армія+”. Це нововведення запроваджує цифровий рейтинг бойової ефективності командирів.

Міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що проєкт “Звіт про ураження” спрямований на цифровізацію та впорядкування звітності щодо бойових дій.

На першому етапі підрозділи ЗСУ та Нацгвардії зможуть щоденно надавати звіти до Генштабу ЗСУ. Інформація синхронізуватиметься між додатком “Армія+” та системою DELTA, що забезпечить об’єктивність та прозорість даних.

“В межах пілотного проєкту подання звітів про ураження стане можливим в окремих підрозділах. У разі успішного результату – плануємо поширити проєкт на всі частини Сил оборони”, – зазначив Умєров.

Подання звітів буде простим і займатиме лише кілька хвилин, обіцяють у Міноборони.

“Ми створимо великий єдиний дашборд знищення ворога. Який допоможе аналізувати результативність підрозділів і війська загалом”, — пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Крім оцінки ефективності, по звітам можна буде аналізувати якість техніки та боєприпасів, а також визначати пріоритети для їхнього виробництва та постачання.


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