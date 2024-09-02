Суспільство

Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт
2 Вересня 2024 21:37
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Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.

Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби”, – йдеться у повідомленні.

Міноборони ввело в експлуатацію підземний стабілізаційний пункт / Фото: Міноборони

Як зазначили у Міноборони, проєкт є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.

“Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволитьще ефективніше підтримувати захисників на передовій”, – підкреслив міністр оборони України Рустем Умєров.

Будівництво першого стабпункту реалізовано Міністерством оборони у співпраці з Групою Метінвест.


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