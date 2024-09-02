Міноборони впроваджує нову технологію для захисту смартфонів військових

Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management, щоб захистити особисті мобільні пристрої військових. Технологія забезпечує доступ до військового аналогу App Store чи Play Маркет.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

“Військові використовують особисті мобільні пристрої. І ми знайшли інноваційні рішення, як захистити їх”, – зазначила Черногоренко.

Після встановлення та успішної перевірки, що вразливостей на пристрої немає, військовий отримає доступ до застосунків. Сьогодні їх 68 для військових потреб, з них 14 – розроблені суто під потреби війни.

Як пояснила Черногоренко, подібний підхід використовує армія CША для підвищення кіберзахисту військових.

Mobile Device Management дозволяє використовувати власні телефони і планшети на службі, залишаючи при цьому їх захищеними. Це економить витрати і час на закупівлі.