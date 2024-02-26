Економіка

Міноборони уклало перший контракт зі шведським оборонним підприємством

26 Лютого 2024 17:33
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міноборони
Міністерство оборони України / Фото: Міноборони

“Агенція оборонних закупівель” МО України уклала перший прямий контракт зі шведським виробником. Угода дасть змогу поліпшити забезпечення ЗСУ.

“Співпраця з іноземними партнерами — пріоритет Міноборони, який дозволить нам покращити забезпечення Збройних сил України та зміцнити боєздатність”, — зазначив заступник глави МО Дмитро Кліменков.

У відомстві вказали, що контракт став можливим завдяки підтримці “Адміністрації оборонних матеріалів Швеції, FMV” в межах договору про співпрацю, який був підписаний на саміті НАТО у липні 2023 року.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дає змогу пришвидшити розбудову власної агенції та здійснювати подальші закупівлі, спираючись на кращий європейський досвід прозорості процесу придбання необхідних виробів за рахунок використання та втілення кращих євромоделей.

Директорка “Агенції оборонних закупівель” Марина Безрукова заявила, що шлях у тисячу миль починається з першого кроку і на цьому шляху ще багато проєктів, які Україна має реалізувати в партнерстві з колегами з FMV для забезпечення нагальних потреб ЗСУ.

Погоджений сторонами на початку лютого у Стокгольмі план дій, окрім запланованих контрактів, передбачає також можливість підключитися до поточних шведських закупівель вже зараз.

Генеральний директор FMV Горан Мортенссон своєю чергою наголосив, що досвід співпраці за цим першим контрактом дасть змогу прокласти шлях для багатьох наступних контрактів та зміцнити Збройні сили України.


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