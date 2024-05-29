Техно

Міноборони тестує техніку для евакуації поранених з поля бою

29 Травня 2024 17:33
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Міноборони спільно з Мінстратегпромом провели випробування техніки для порятунку людей з поля бою. 

У тестуванні взяли участь дев’ять виробів від сімох українських виробників, повідомляє Міноборони.

Метою заходу було привернення уваги до теми медичної евакуації в зоні бойових дій та заохочення країн-партнерів до прямих контрактів з українськими виробниками у межах проєкту ZBROYARI: Manufacturing Freedom.

“Наразі Міноборони та Мінстратегпром зосереджені на розвитку систем, які можуть замінити людину на фронті. Кошти країн-партнерів для закупівлі роботизованих систем залучаються через проєкт ZBROYARI: Manufacturing Freedom, мета якого — зібрати 10 млрд доларів на виробництво української зброї у 2024 році”, — додали у Міноборони.

В Україні протестували техніку для евакуації поранених з поля бою / Фото: Міноборони

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