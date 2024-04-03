Міноборони створює Центральне управління захисту прав військовослужбовців

Міноборони провели нараду з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням міністра оборони України Рустема Умєрова та за участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Як зазначається, головною темою засідання став ефективний захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції — фактично військового омбудсмена.

Зокрема, створено Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

“Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав”, – заявив Умєров.

Під час установчого засідання також було презентовано підхід, напрацьований для забезпечення правового захисту військових з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають: