Суспільство

Міноборони розробляє нові сухпайки для для вегетаріанців, а також кошерні та халяльні набори
28 Серпня 2024 14:38
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армія, міноборони
Сухпай ЗСУ / Фото: АрміяInform

Міноборони повідомило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців, враховуючи їх релігійні, медичні та етичні потреби.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє оборонне відомство, нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

Наразі агенція “Державний оператор тилу” спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій “Кожна Тварина” та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

За результатами зустрічі досягли домовленості про подальшу співпрацю задля розробки оновлених сухпайків.  Зокрема, учасники зустрічі нададуть свої напрацювання, зауваження, рекомендації та розроблені варіанти раціонів профільному департаменту Міноборони.


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