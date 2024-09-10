Суспільство

Міноборони РФ заявило, що збили 144 дрони
10 Вересня 2024 08:34
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дрони, рф
Дрон / Фото з відкритих джерел

Вночі 10 вересня над територією РФ нібито збили 144 українських дрони в 9 регіонах, із них 20 – у Московській області.

Про це пише Міноборони РФ в Telegram.

“Протягом минулої ночі… черговими засобами ППО знищено та перехоплено 144 українських БПЛА літакового типу”.

Повідомляється, що найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області – 72.

20 безпілотників нібито знищили над Московською областю, 14 – над Курською, 13 – над Тульською, 8 – над Бєлгородською, 7 – над Калузькою, 5 – над Воронезькою, 4 – над Липецькою областю та 1 – над Орловською областю.

Про жодні наслідки атаки російське міноборони традиційно не повідомляє.


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