Міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS у Севастополі

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи у ніч на 15 травня. Росіяни заявили про нібито знищення 10 ракет ATACMS.

Про це повідомив окупаційний голова Севастополя Михайло Развожаєв.

“У Севастополі працює ППО. Усі служби приведені у стан бойової готовності”, – написав він, додавши, що російські військові нібито ведуть роботу зі знищення повітряних цілей.

Згодом о 2:18 російська інформагенція ТАСС з посиланням на telegram-канал про оперативну ситуацію на підходах до мосту заявила, що рух транспорту тимчасово перекрили Кримським мостом.

О 2:35 Развожаєв написав. що за попередньою інформацією, російська ППО начебто збила кілька ракет над акваторією та в районі аеродрому “Бельбек”.

“Усі міські служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальною службою Севастополя загасили спалах від осколків, що впали, в районі села Полюшка. Пошкодження цивільної інфраструктури на цей час не зафіксовано”, – зазначив він.

О 3:16 ТАСС передало, що рух автомобілів Кримським мостом знову відкрито.

Уже вранці російське міністерство оборони заявило, що російська ППО нібито ліквідувала 10 оперативно-тактичних ракет ATACMS, пише РІА Новини.

Натомість “Крим.Реалії” повідомляє, що в районі російської авіабази Бельбек вночі була пожежа.

За даними проєкту, на аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС РФ, Севастопольський авіарятувальний центр МНС Росії, 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, три навчально-бойових Су-27УБ та 5 двомісних Су-30М2.

“Чи була пожежа викликана ракетним ударом – неясно”, – додали журналісти.