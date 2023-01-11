Політика

Міноборони РФ повідомляє про бої у Соледарі

11 Січня 2023 14:36
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бахмут

Міністерство оборони Росії заявило, що Соледар блокований російськими військами з півночі та півдня, а в середмісті йдуть бої.

Про бої у місті повідомляють і українські військові.

“Підрозділи ВДВ блокували Соледар з північної та південної частин міста. ВКС Росії завдають ударів по опорних пунктах противника. Штурмові загони ведуть бій у місті”, – цитують російські агентства офіційного представника міністерства оборони Ігоря Конашенкова.

Напередодні власник групи “Вагнер” Євген Пригожин зробив внутрішньо суперечливу коротку заяву, в якій, з одного боку, стверджував, що місто повністю взяте під контроль його бійцями, а з іншого, повідомляв, що українські частини в місті взяті в кільце.

Командування ЗСУ заперечує, що Соледар перебуває під контролем російських військ.

Різні українські джерела, зокрема, заступник голови комітету Верховної ради з безпеки і оборони Юрій Мисягін, публікують відео українських військових із Соледара і Бахмута, на яких військові теж говорять про бої, що продовжуються в Соледарі, і повторюють, що там склалася важка для них ситуація.


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