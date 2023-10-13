Міноборони почало тестувати моделі жіночих бронежилетів

Міністерство оборони України почало тестувати дві моделі жіночих бронежилетів.

Як повідомили в оборонному відомстві, жінки однієї з військових частин ЗСУ вже випробовують дві моделі модульних бронежилетів із конструктивно зігнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості статури військовослужбовців. Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що, за інформацією Міноборони, дає змогу максимально наблизити умови використання нової «броні» до бойових.

Таке тестування проводиться вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

«Виробники почули зауваження, врахували антропометричні дані жінок, щоб захисницям було зручно працювати зі зброєю», — йдеться в повідомленні.

Після завершення «польового» дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть у різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань, Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення в ЗСУ.

Наступним кроком стане здійснення закупівлі нових засобів індивідуального захисту.