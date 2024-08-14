Суспільство

Міноборони опублікувало зміни в правилах подання та розгляду рапортів військових
14 Серпня 2024 18:47
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міноборони
Ілюстративне фото / Міноборони

Міністерство оборони України запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів, зазначили у відомстві.

Основні нововведення:

  • Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.
  • Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.
  • Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.
  • Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.
  • Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

“Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності”, – наголосили у Міноборони.

Цей крок є частиною реформ у Міноборони і спрямований на посилення захисту прав військових.


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