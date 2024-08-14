Міноборони опублікувало зміни в правилах подання та розгляду рапортів військових

Міністерство оборони України запроваджує нові правила подання та розгляду рапортів військових.

Нові зміни спрямовані на захист прав військовослужбовців, чітке встановлення строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів, зазначили у відомстві.

Основні нововведення:

Чітко визначені форми рапорту: усна, письмова, електронна.

Встановлено послідовність погодження рапорту командирами.

Обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

Гарантовано розгляд рапортів щодо військової дисципліни, бойових завдань, здоров’я особового складу та відпусток не пізніше 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань мають бути розглянуті до 14 днів.

“Важливо: жодна відмова не зупиняє подальший рух рапорту, а за подання рапорту не можна притягнути до відповідальності”, – наголосили у Міноборони.

Цей крок є частиною реформ у Міноборони і спрямований на посилення захисту прав військових.