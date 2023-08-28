Міноборони оплатило польській фірмі мільярди гривень за зброю, але досі нічого не отримало

Міноборони України у 2022 році уклало низку контрактів із польською компанією “Alfa” про постачання різного виду озброєння та боєприпасів, проте фірма не виконала своїх зобов’язань та станом на 2023 рік заборгувала МОУ більше 3,5 млрд гривень.

Про це повідомляє УП.

За інформацією “Української правди” з квітня 2022 року Міноборони України уклало кілька угод із польською фірмою “Alfa”.

Польська компанія зобов’язалась поставити МОУ бронежилети і шоломи, але не зробила цього вчасно і не виконала замовлення на 100%.

Водночас МОУ уклало ще низку невигідних угод із “Alfa” і станом на початок 2023 року за різними контрактами ця компанія мала заборгованостей перед Міноборони на більш як три з половиною мільярди гривень.

Польська фірма отримала та вивела з України мільярди гривень. А от реалізувати поставки оплаченої зброї не спромоглася.

УП відомо загалом про щонайменше 7 угод, які МОУ уклало напряму з “Alfa”. Частину з них оскаржують у міжнародному арбітражі.

Перша угода

Перший контракт МОУ підписало з “Alfa” 11 квітня 2022 року. Це був контракт на поставку 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100% передоплатою.

“Alfa”, хоч і зі зривом термінів, спромоглась поставити всі бронежилети і плити. А от із привезених нею 16 тисяч шоломів 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі, не прийняті на баланс ЗСУ.

Друга хвиля угод

22 квітня 2022 року із фірмою “Alfa” було укладено три угоди на суму близько 3,3 мільярда гривень (майже 64,4 мільйона євро). По кожній із них польська компанія отримала по 50% авансу.

Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць “Гвоздика”, 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до “Града”.

Наскільки відомо УП, із законтрактованої зброї приїхала лише невелика кількість. Припасів до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина, ракет до “Града” – третина, а “Гвоздики”, хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу, і МОУ зараз намагається вибити з постачальника компенсацію.

Станом на початок 2023-го за трьома квітневими угодами 2022 року “Alfa” мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед МОУ.

Третя хвиля угод

13 червня 2022 року, знаючи про те, що фірма зриває попередні контракти, Міноборони було укладено ще три контракти на суму близько 2,6 мільярда гривень. Половину цієї суми компанія отримала як передоплату.

Усі три угоди були ймовірно підписані з боку МОУ керівником департаменту військово-технічної політики Владиславом Шостаком, якого тиждень по тому, в червні 2022-го, знімуть із посади.

Цього разу контракти передбачали поставку:

120-мм мін (понад 11 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли для гаубиці “Гіацинт” (18 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли до САУ “Дана” (13 мільйонів євро передоплати).

Пострілів для “Гіацинта” приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до “Дани” не поставили взагалі.

Тепер МОУ намагається повернути 27 мільйонів євро передоплати та стягнути ще майже 13 мільйонів євро штрафів за зірвані поставки.

Восьма угода (без передоплати)

Попри зриви поставок, 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в “Alfa” ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Цього разу обійшлося без передоплати.

Шоломи так і не приїхали в Україну, а половина поставлених бронежилетів не пройшла балістичних випробувань.

Угода через укркомпанію “Прогрес”

27 квітня 2022 року Міноборони уклало три контракти з державним спецімпортером зброї – фірмою “Прогрес”, яка мала постачати схожі види боєприпасів, що й польська фірма.

Сума трьох угод з держкомпанією сягала понад 17 мільярдів гривень.

Водночас болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для “Градів”, за даними УП, “Прогрес” мав купувати через ту саму польську фірму “Alfa”.

Наскільки відомо “Українській правді”, угоди з поляками в “Прогрес” курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк, відомий по обшуку в кримінальній справі про закупку неякісних бронежилетів, у ході якого в Миронюка виявили мільйони різної валюти в дивані.

Водночас, ціна снарядів через українського посередника на 57% перепищувала ціну за українським контрактом.

Польська фірма мала постачати 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а “Прогрес” такі ж постріли – по 1195 євро. Націнка у 435 євро на одному снаряді.

Цей контракт для “Прогресу” польський підрядник виконував набагато ефективніше, ніж власний на постачання таких же снарядів, але на 57% дешевше: контракт “Alfa” виконаний був на 10%, а от “Прогрес” із затримками, але близько 80%.

Та навіть попри накрутку за цією угодою “Прогрес” на початок 2023 року мав понад 200 мільйонів гривень заборгованості перед Міноборони.

Польська “Alfa” була заснована як товариство з обмеженою відповідальністю ще 2005 року.

Фірма займається торгівлею різного роду продукцією, зокрема військовою. У 2020 році компанія показала 1,23 мільйона злотих (трохи більше, ніж 300 тисяч євро) прибутку, у 2021-му “Alfa” заробила 7,4 мільйона злотих (близько 1,8 мільйона євро).

Фінансової звітності за 2022 рік, коли компанія підписала контрактів на сотні мільйонів в Україні, “Alfa” досі не подала.

Навпаки, за перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності.